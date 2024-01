Knebelverträge? Cora Schumacher räumt mit den Gerüchten auf!

Sie spricht Klartext! Cora Schumachers (47) überraschender Dschungel-Exit hatte für viele Schlagzeilen gesorgt. Während sich viele Fans enttäuscht vom frühen Auszug der ehemaligen Rennfahrerin zeigten, witterten manche gar eine Verschwörung: Das ehemalige Model soll mit seiner großen Klappe gegen Verschwiegenheitsverträge verstoßen haben und daraufhin zum Auszug gezwungen worden sein. Cora äußert sich nun selbst und räumt mit den Gerüchten auf!

"Totaler Bullshit", regt sich die Ex von Ralf Schumacher (48) in ihrer Instagram-Story auf. Cora stellt klar, dass an dem Gerede nicht dran ist: "Ich kann alles erzählen und sagen, was und wann und wem ich es möchte. Es gibt keine Knebelverträge, in denen ich mich da irgendwie fremdbestimmen lassen muss, irgendwas nicht zu sagen. Wenn ich nichts gegen meine Familie sage, respektive ehemalige Familie, dann hat das einzig und allein was mit Respekt und Loyalität der Familie gegenüber zu tun. Wenn ich wollte, könnte ich es sagen – mache ich aber nicht."

Der Grund für Coras Flucht aus dem Dschungel seien gesundheitliche Probleme gewesen. "Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt", erklärt sie weinend und hustend im Dschungeltelefon.

Anya Elsner und Cora Schumacher

Cora Schumacher im September 2022

Cora Schumacher im Dschungelcamp

