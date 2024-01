Lars Steinhöfel hat erstes Date nach Trennung vor TV-Kameras

Lars Steinhöfel (37) ist wieder bereit für die Liebe! Der Unter uns-Star war rund sechs Jahre mit seinem Partner Dominik Schmitt liiert gewesen. Im April des vergangenen Jahres gaben die beiden dann ihre Trennung bekannt. Seitdem hat sich der Schauspieler auf sich selbst konzentriert – nun möchte er sich jedoch im Promi-Spezial von First Dates - Ein Tisch für zwei erneut verlieben. Tatsächlich hat Lars in der Show von Roland Trettl (52) sein allererstes Date nach der Trennung!

Promiflash sprach mit dem einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten über seine Teilnahme bei "First Dates". "Um ehrlich zu sein, hatte ich einfach Lust darauf, weil ich auch selbst ein Fan des Formats bin. Die Anfrage kam zu einem Zeitpunkt, bei dem ich dachte: 'Warum eigentlich nicht?' Es war mein erstes Date nach meiner Trennung im letzten Jahr", erklärt Lars.

"First Dates" mag er dabei vor allem, weil es in der Show um Authentizität ginge. "Anders als beim Online-Dating trifft man hier auf ein Blind Date – man hat also im Vorfeld keinerlei Bilder oder auch keinen kleinen Einblick in das Leben des Gegenübers", erklärt Lars weiter. Daher könne er sich wahrhaftig auf die Person einlassen. Das Promi-Spezial von "First Dates" wird am 29. Januar auf VOX ausgestrahlt.

