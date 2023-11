Nach Dominik-Trennung: Lars Steinhöfel nahm 13 Kilogramm ab

Er arbeitet hart an sich selbst! Hinter Lars Steinhöfel (37) liegen schwere Monate: Eigentlich hätte der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat in diesem Jahr heiraten sollen – doch im vergangenen April trennten sich Lars und sein Verlobter Dominik Schmitt überraschend. Trübsalblasen kommt für den Schauspieler aber nicht infrage: Seit dem Liebes-Aus arbeitet er stark an sich selbst. Nun spricht Lars stolz über seinen Abnehmerfolg!

In den vergangenen drei Monaten hatte der Unter uns-Star ganze 13 Kilo abgenommen – gegenüber RTL gibt der 37-Jährige nun preis, wie er dies schaffte. "Ich habe mir einen Ernährungscoach und einen Fitnesstrainer an die Seite geholt", verrät Lars und erklärt weiter: "Es läuft ganz gut. Ich will aber noch ein bisschen abnehmen und ein bisschen den Körper definieren – und dann Muskeln aufbauen." Sein Abnehmerfolg teilt er seitdem stolz auf Social Media.

Doch nicht immer ging es dem Schauspieler so gut. Erst vor wenigen Monaten hatte Lars noch mit den Folgen seiner schweren Trennung zu kämpfen gehabt. Gegenüber Promiflash erzählte er: "Dass Dominik sich von mir trennte, war mich ein großer Schock. Es geht mir momentan wirklich schlecht." Nun ginge es ihm jedoch besser und der TV-Darsteller arbeite daran, sich selbst mehr zu lieben.

Instagram / monsieur_mo_mo Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt im Mai 2022 in Düsseldorf

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel, 2023

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel in Paris

