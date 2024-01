Mike Heiter sicher: Kim Virginia nutzte ihn für Fame aus!

Sie haben Zoff! Die Reality-TV-Stars Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) kennen sich unter anderem durch ihre Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love. Nachdem sich die beiden nicht nur vor den Kameras, sondern auch privat nähergekommen waren, kam es nie zu einer Beziehung. Bei einem Gespräch im Dschungelcamp kracht es nun: Mike behauptet, dass Kim nur seine Berühmtheit will!

"Du wusstest, dass ich in der Öffentlichkeit stehe! Ab dem Zeitpunkt, als du mich kennengelernt hast, hast du den Plan geschmiedet, Follower zu machen, Fame zu machen!", wirft er der ehemaligen Bachelor-Kandidatin vor und teilt aus: "Kim ist maximal fake!" Doch auch diese lässt sich seine Anschuldigungen nicht gefallen und kontert: "Schon davor hatte ich drei Mal so viel Geld wie du, das ist dir schon bewusst, oder?"

Und während der gemeinsamen Nachtwache kommen noch weitere Gefühle hoch. Als Kim das Gespräch mit Mike sucht und ihn auf die gemeinsame Vergangenheit der beiden anspricht, erreicht der Streit zwischen den beiden ein neues Level: Der Rapper wirft seinem Ex-Flirt vor, sie sei besessen von seiner Person.

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

