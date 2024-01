Mit Schnaps: So verlief Felix von Jascheroffs Verlobung

Felix von Jascheroff (41) und seine Sophie gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Die Beziehung halten der Schauspieler und seine Partnerin größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Doch noch vor seiner Reise in den Dschungel machte er öffentlich, dass das Liebespaar sich verlobt hat. Am 23.12. stellte er die Frage aller Fragen – doch gleich Ja sagen konnte Sophie scheinbar nicht: Erst mal musste ein Schnaps her, verrät Felix!

Seine Freundin habe zwar schon mehrere Anmerkungen gemacht und gestichelt, wo ihr Antrag denn bleibe, erzählt der GZSZ-Star an Tag fünf seiner Camp-Kollegin Leyla Lahouar (27) – den wollte sich Felix aber für den richtigen Moment aufheben. Doch als er ihr die besondere Frage stellte, war sie aber nicht sofort bereit: "Ich hab sie gefragt, dann ist sie erst mal aufgestanden, hat sich einen Schnaps geholt, hat sich wieder hingesetzt und dann hat sie halt den Ring angenommen", erinnert er sich.

Die bevorstehende Eheschließung ist für den Seriendarsteller schon die dritte. 2007 heiratete er seine frühere Kollegin Franziska Dilger (47), mit der er eine gemeinsame Tochter hat. 2017 ging er mit seiner Partnerin Bianca den Bund der Ehe ein, doch auch das sollte nicht halten. Aber Felix nimmt es gelassen: "Na, aller guten Dinge sind doch drei!", witzelte Felix gegenüber Promiflash.

