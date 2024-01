Neue Staffel: "LOL: Last One Laughing"-Stars sind enthüllt!

Jetzt ist es offiziell! Die beliebte Comedyshow LOL: Last One Laughing brach in der Vergangenheit sämtliche Streaming-Rekorde. Das Erfolgsrezept ist simpel: Die Teilnehmer der Show dürfen nicht in Gelächter ausbrechen – wer lacht, fliegt raus! Für die fünfte Staffel empfängt Gastgeber Michael Bully Herbig (55) demnächst wieder hoch motivierte TV-Kollegen, die sich der Herausforderung stellen. Diese Stars sind in der neuen Staffel LOL zu sehen!

Wie Bild berichtet, fährt die fünfte Staffel der Show große Geschütze auf: Die Zuschauer dürfen sich auf die Comedy-Legende Otto Waalkes (75) freuen! Ob der Entertainer wohl der Endgegner von Elyas M'Barek (41) sein wird? Der Schauspieler versucht nämlich ebenfalls sein Glück in den neuen Folgen von "LOL: Last One Laughing". Des Weiteren sind auch Ina Müller (58), Hazel Brugger (30), Mirja Boes (52), Ralf Schmitz (49), Micheal Kessler, Torsten Sträter (57), Olaf Schubert (56), und Meltem Kaptan mit von der Partie!

Ein paar Monate müssen sich die Fans aber noch gedulden, bis die neuen Folgen erscheinen. Laut DWDL wurde die fünfte Staffel vom Streaminganbieter Amazon Prime erst für Ostern 2024 angekündigt. Dem Gewinner der beliebten Show winkt eine Siegerprämie von 50.000 Euro. Der Geldbetrag soll für einen guten Zweck verwendet werden.

Getty Images Otto Waalkes beim Bayerischen Filmpreis 2022

Getty Images Schauspieler Elyas M'Barek, 2020

Getty Images Ina Müller, Moderatorin

