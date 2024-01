No-Go für Mike? Seine Dschungelbegleitung kennt Leyla auch

Im Dschungelcamp liegt wohl etwas in der Luft. Nachdem sich Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) im Busch verbal an die Gurgel gegangen sind, ist ein Liebescomeback wohl eher unwahrscheinlich. Im Eifer des Gefechts unterstellt Kim ihrem Ex-Flirt, er wolle sich als Nächstes an Leyla Lahouar (27) ranmachen. Dschungelbegleitung Eugen Lopez macht nun deutlich, warum aus Leyla und Mike nichts werden kann!

Im offiziellen Dschungelcamp-Podcast gibt Eugen zu, dass er vor der Reise nach Down Under das Bachelor-Girl kennengelernt hat. Auf die Frage, warum es zwischen den beiden nicht geklappt hat, antwortet er scheu: "Das weiß man ja alles noch gar nicht..." Der Veranstalter von Fame Fighting sei zwar derzeit Single, möchte aber eine Zukunft mit Leyla nicht ausschließen. Eine Dschungel-Romanze scheint somit aussichtslos. Eugen stellt klar: "Deswegen fängt Mike auch niemals etwas mit ihr an."

Dass sie sich bei dem Thema Frauen in die Quere kommen könnten, ist für die Kumpels wohl ohnehin ein Novum. "Ich mag süße Frauen", erklärt Eugen. Ein bisschen Schüchternheit störe ihn auch nicht. Mikes Typ Frau hingegen beschreibt der Kickboxer wie folgt: "Je mehr Plastik, desto besser."

Anzeige

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Eugen Lopez

Anzeige

Was haltet ihr von einer möglichen Beziehung zwischen Leyla und Eugen? Sie wären ein süßes Paar! Ich denke nicht, dass das passt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de