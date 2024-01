OP steht wohl an: König Charles wieder zurück in London!

Bis zur Operation ist es nicht mehr lange. Vor rund einer Woche machte König Charles (75) bekannt, dass er sich unters Messer legen muss. Der Monarch leidet an einer vergrößerten Prostata, weswegen er den medizinischen Eingriff nicht umgehen kann. In den nächsten Tagen soll es dann so weit sein und der Regent wird sich ins Krankenhaus begeben. Bevor es für Charles in den OP geht, wird er gesichtet.

Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 75-Jährigen bei seiner Ankunft in seiner offiziellen Residenz, dem Clarence House. Das Magazin berichtet, dass Charles zuvor mit einem Helikopter aus Sandringham nach London geflogen wurde. Der Vater von Prinz William (41) wurde auf dem Rücksitz eines Autos fotografiert, welches die Straße entlangfuhr.

Bereits am Montagnachmittag lichteten Paparazzi Charles ab, wie er am Lenkrad saß und sich in der Nähe von Sandringham befand. Die Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen ihn gut eingepackt am Steuer seines Wagens. Dass Charles sich nun wieder in London befindet, könnte darauf hindeuten, dass er sich in den nächsten Tagen seiner OP unterziehen wird.

Getty Images König Charles III. im Jahr 2023

Getty Images König Charles im Juli 2019

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla an seinem 75. Geburtstag

