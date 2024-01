Peter Klein hält im Dschungel-Zoff ganz klar zu Mike Heiter

Peter Klein (56) ergreift Partei! Im Dschungelcamp fliegen bei Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) beinahe täglich die Fetzen. Die Fans vermuten verletzte Gefühle bei der Beauty, weil es nach Are You The One – Reality Stars in Love nicht zwischen den beiden klappen wollte. Die letzten Streitigkeiten gingen unter die Gürtellinie: Die Mannheimerin zog unter anderem über sein Äußeres her. Einer hält ganz klar zu Mike: Peter steht zu ihm!

"Sie will ihn schlechtmachen vor anderen Frauen, damit sie ihn für sich haben kann", erzählt der Ex von Iris Klein (56) bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" und fügt hinzu: "Was will er auch sonst machen? Wenn er auf eine Diskussion mit ihr eingeht, bringt das gar nichts." Von Kim halte der gelernte Maler wenig: "Dass sie Sendezeit will, merkt man an ihrem Verhalten generell. Sie greift ja ständig Mike an, genau wissend, dass die Kamera dann auf sie zugeht."

Bei einer gemeinsamen Nachtwache kam es zum Streit. "Eine Woche bevor du andere gevögelt hast, hast du gesagt, du möchtest eine Beziehung mit mir und du vertraust mir", warf Kim Virginia ihrem Verflossenen vor – er konterte: "Nein! Hör auf zu lügen! Ich will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Warum bist du so besessen?"

