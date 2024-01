Schmuggelware im Dschungel: Unverständnis für Petze Leyla!

Von dieser Aktion halten die Fans nicht viel! Im Dschungelcamp werden die Bedingungen für die Stars so langsam schwieriger. Nachdem gleich mehrere Dschungelprüfungen abgebrochen wurden, bekamen die Promis mal wieder nur Reis und Bohnen zum Abendessen. Die Konsequenz: Die Nerven liegen blank. Als Leyla Lahouar (27) dann auch noch eine Wimpernbürste in der Toilette fand, sprach sie den Regelverstoß an. Die Fans sind von Leylas Petzerei allerdings nicht begeistert.

Unter einem aktuellen Beitrag der offiziellen Instagram-Seite des Dschungelcamps sammeln sich einige Kommentare, die Leylas Verhalten betreffen. "Was ist blöder, es einzuschmuggeln oder es finden und petzen?", fragt ein verärgerter Fan. Ein anderer meint, die Beauty hätte es gar nicht erst ansprechen müssen: "Hat doch bestimmt keiner auf dem Klo entdeckt vom Sender, hätte sie ja auch einfach liegen lassen können." Auch Influencer Marco Strecker (21) gibt seine Meinung preis: "Finde ich jetzt nicht cool von ihr."

Ob das Leylas Rache für Kim Virginia Hartungs (28) Provokationen war? Die fand es nämlich gar nicht gut, als Mike Heiter (31) und die Ex on the Beach-Bekanntheit miteinander plauderten. "Checkst du ab für deine Masche?", stichelte Kim. "Hä, wir können doch reden?", betonte Leyla genervt. Im Einzelinterview verriet der Fame-Fighting-Star dann ein pikantes Geheimnis: "Wenn du mich fragen würdest, Kim oder Leyla, würde ich Leyla nehmen!"

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Dschungelcamperinnen Kim Virginia und Leyla Lahouar

