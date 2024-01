Sofia Vergara verrät den Trennungsgrund von Joe Manganiello

Sofia Vergara (51) gibt weitere Details zu ihrer Trennung bekannt! Im Juli gaben die Schauspielerin und ihr Ehemann Joe Manganiello (47) nach sieben Jahren ihr Liebes-Aus bekannt. Die Hollywoodstars haben zwar keinen gemeinsamen Nachwuchs, dafür konnten sie sich über das Sorgerecht ihres Hundes Bubbles einigen: Dieser wird bei dem Spiderman-Darsteller bleiben. Bislang ist nicht bekannt, warum die Beziehung der beiden scheiterte. Nun bringt Sofia aber Licht ins Dunkle: Darum trennten sie und Joe sich.

In einem Interview mit El País verrät die Modern Family-Bekanntheit, dass sie und Joe sich nach einer Meinungsverschiedenheit über das Thema Familienplanung trennten. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", erklärt sie. Ihrer Meinung nach sei das einem Baby gegenüber nicht fair, in diesem Alter noch Mutter zu werden. "Ich bin fast in den Wechseljahren, das ist der natürliche Lauf der Dinge", fügt sie hinzu. Die 51-Jährige wolle lieber Oma als noch mal Mama werden.

Nach Bekanntgabe der Trennung habe Sofia durchaus mit medialem Interesse gerechnet. "Ich wusste, dass es passieren würde. Man kann die Dinge nicht verbergen", erklärte sie in einem Interview mit CBS Sunday Morning. Über die Art der Berichterstattung sei sie sehr dankbar gewesen: "Ich dachte, dass sie noch mehr Dinge erfinden würden, ihr wisst ja, wie das normalerweise ist. Ich war überrascht, sie haben einfach gesagt, was passiert ist und das war es", plauderte Sofia aus.

Sofia Vergara, Schauspielerin

Sofia Vergara und Joe Manganiello mit ihrem Hund Bubbles

Sofia Vergara

