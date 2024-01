Tag sieben im Dschungel: Welcher Camper ist der beliebteste?

Wer wird König oder Königin des Dschungelcamps? Heute steht im australischen Dickicht für die deutschen Promis bereits Tag sieben auf dem Plan. Felix von Jascheroff (41) bekommt die Chance, sich in einer tückischen Prüfung zu beweisen. Zusammen mit Twenty4tim (23) und Kim Virginia Hartung (28) muss er ran – ob das Reality-TV-Sternchen ihren Mitstreitern wieder nur Reis und Bohnen beschert? Und ist zwischen ihr und Mike Heiter (31) das letzte Wort bereits gesprochen? Doch zunächst mal eine andere Frage: Ist Fabio Knez noch der Dschungel-Liebling?

In den vergangenen Tagen entpuppte sich der Staubsaugervertreter unter den Zuschauern als absoluter Favorit. Egal, ob Heinz Hoenig (72) beim Schuhe anziehen Hilfe braucht oder Anya Elsner (20) mal wieder eine übergroße Spinne entdeckt – Fabio ist stets zur Stelle. Wie sieht es aktuell bei den anderen Campern aus? Zwischen der GNTM-Bekanntheit und Lucy Diakovska (47) knallte es erstmals wegen der Wäscheleine. Leyla Lahouar (27) ist happy, dass sie nicht schon wieder Sterne sammeln muss. Der Rest der VIPs ist am Lagerfeuer eher ruhiger – Sarah Kern (55) und auch David Odonkor (39) sind fast gar nicht zu sehen.

Mike gab derweil einen seltenen Einblick in seine Gefühlswelt. In einer hitzigen Fetzerei mit seinem Ex-Flirt enthüllte der Vater einer Tochter, dass er ein schlimmes Jahr hinter sich hat. "Auch mit diesen Depressionen und diesem Haarausfall fühle ich mich trotzdem schön!", erklärte der 31-Jährige am Lagerfeuer dazu. Welcher Star ist euch aktuell der liebste? Stimmt unten gern ab!

Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Twenty4tim, Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Die Dschungelcamper 2024

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de