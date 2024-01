Warum sprach Cora Schumacher im Dschungelcamp über Oliver?

War es Kalkül – von beiden? Cora Schumacher (47) schockte mit ihrem plötzlichen Dschungelcamp-Exit: Aufgrund ihrer Gesundheit verließ sie die Show nach wenigen Tagen freiwillig. Sie habe es aufgrund ihres Hustens und des Qualmes nicht mehr am Lagerfeuer ausgehalten – sagt sie. Doch viele deutsche Promis meinen, dass sie zu viel ausgeplaudert hatte und deshalb rauswollte. Unter anderem sprach sie von ihrem Flirt mit Oliver Pocher (45) – warum packte Cora eigentlich aus?

Bei "Die gnadenlose Wochenbilanz" wird nun ein neues Interview mit der Ex von Ralf Schumacher (48) gezeigt – wieder fit spaziert sie am Strand entlang. Cora scheint sich erholt zu haben und kann nun endlich erklären, wie der Sex mit Olli an die Öffentlichkeit kam. "Ich weiß, dass Olli die Geschichte vorher in Umlauf gebracht hat. Ich wusste auch, dass ich im Camp damit konfrontiert werden würde", erzählt die TV-Bekanntheit und meint, dass sie lediglich auf seine Aktion reagiert habe.

"Wie ich erfahren habe, ist es zu meinem Einzug öffentlich geworden", führt sie aus, um ihr Argument zu stützen. Olli sieht das Ganze aber anders: Er meinte auf Instagram, dass seine Ex Amira Pocher die Geschichte veröffentlicht hatte. Wem glaubt ihr? Stimmt unten ab!

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

