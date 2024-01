Kein Statement: Prinz Harry und Meghan meiden die Royals

Wollen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) trotz allem nichts mit Prinzessin Kate (42) zu tun haben? Die Prinzessin von Wales erholt sich derzeit im Krankenhaus von einer Operation im Bauchraum. Ihr Schwager und seine Frau ließen ihr wohl privat Genesungswünsche zukommen. Auch König Charles (75) sollen sie eine Nachricht geschickt haben, denn er wird ebenfalls in den kommenden Tagen operiert. In der Öffentlichkeit vermeiden Harry und Meghan es aber dennoch, über die Familie zu sprechen.

Angesichts der aktuellen Situation im Palast sieht die Adelsexpertin Colin Campbell es als Fehler an, dass Harry und Meghan sich nicht öffentlich äußern. "Alles, was sie hätten tun müssen, wäre, eine öffentliche Erklärung abzugeben. Aber das werden sie nicht tun. Sie nutzen jede Situation aus, solange sie keine öffentlichen Statements abgeben müssen. Die ganze Sache stinkt zum Himmel", moniert die Autorin in einem Beitrag für GB News.

Experten sind überzeugt, dass eine öffentliche Erklärung den beiden auch die Sympathien der britischen Bürger eingebracht hätte. Der Journalist Phil Dampier meint, dass das Problem vor allem an der Art liegt, wie Harry und Meghan sich in der Öffentlichkeit zeigen. Denn während der Palast sich um die Gesundheit zweier Mitglieder Gedanken macht, besuchten sie eine Premiere: "Es sieht so aus, als würden sie herumreisen und sich amüsieren, während viele Mitglieder der Königsfamilie ernsthaft besorgt sind."

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Kate im Juni 2016

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in Jamaika

