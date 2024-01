Charles in Klinik: Prinz Harry und Meghan senden Botschaft

In schweren Zeiten sind sie da! Die Familienbande der britischen Royals ist seit mehreren Jahren zerrüttet. Grund dafür ist vor allem der Rückzug von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Die beiden bleiben weiterhin auf Abstand. Doch aktuell besorgen die gesundheitlichen Probleme von König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) die Royal-Fans auf der ganzen Welt. Dass die beiden Aussteiger ihre Familie jetzt unterstützen, schien unwahrscheinlich. Doch entgegen allen Erwartungen senden Harry und Meghan Genesungswünsche!

Eine Quelle nahe dem Palast offenbart The Mirror, dass Harry und Meghan sich tatsächlich nach den Nachrichten über Charles und Kate bei der Familie gemeldet haben. "Der König und die Prinzessin von Wales [haben] von Prinz Harry und Meghan Unterstützung in Bezug auf ihre Gesundheit erhalten. Der Herzog und die Herzogin haben beide Parteien auf unterschiedliche Weise kontaktiert, um ihnen ihre Besorgnis und ihre besten Wünsche zu übermitteln", so der Insider. Diese Botschaften können ein weiteres Mal als kleiner Olivenzweig gewertet werden, um den Familienzwist beizulegen.

Allerdings soll Harry gar nicht von seinem Vater selbst über dessen anstehende OP informiert worden sein. Laut The Telegraph erfuhr der 39-Jährige erst durch die Medien von dem Eingriff. Gegen halb acht Uhr morgens soll ihn die offizielle Bekanntgabe des Palastes in Kalifornien erreicht haben. In der Öffentlichkeit meldete sich der zweifache Vater aber noch nicht.

