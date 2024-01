Kim will Freundschaft mit ihr: Dschungel-Leyla ist verwirrt!

Sie haben unterschiedliche Ansichten! Im Dschungelcamp stritten gestern Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia Hartung (28). Warum? Weil die Ex on the Beach-Bekanntheit mit Mike Heiter (31) im Teich planschte. Die Influencerin hatte mal was mit dem Love Island-Star. Die Szene verletzte Kim so sehr, dass sie heftig gegen die Brünette schoss und sie nach der Show sogar verfluchen wollte. Jetzt nähern sie sich wieder an: Doch Leyla bleibt skeptisch!

An Tag acht geht Kim auf ihre TV-Feindin zu, um die Sache zu klären. Im ruhigen Ton klären die Ladys die Situation. "Ich habe ihr so vertraut und dann kommt dann so was", versucht Mikes Ex Leyla ihre Reaktion zu erklären. Letztendlich will Kim sogar mit der Unternehmerin befreundet sein. "Wir können da an der Freundschaft anknüpfen, wo wir waren", meint die Mannheimerin im Einzelinterview – Leyla sieht das anders: "Ich weiß nicht, warum sie das Wort Freundin die ganze Zeit benutzt."

Die TikTokerin würde Kim also nicht als Freundin betiteln. Und das Netz kann das verstehen: "Kim und Freundschaft in einem Satz. Das ist so, als ob du versuchst mit Benzin, Feuer zu löschen", schreibt ein User auf X. Ein anderer denkt, dass die 28-Jährige mit ihren Worten eine Taktik fährt: "Kim will sie nur davon abhalten, das wieder zu machen."

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

