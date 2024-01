Lustiger Clip: War Dschungelcamp immer Twenty4tims Traum?

Hat er sich die Teilnahme schon als Teenager gewünscht? Seit Freitag kämpft Twenty4tim (23) in der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps gegen die Tierwelt des australischen Buschs und kaut sich durch unappetitliche Essens-Challenges. Nun fragen sich die Fans des Social-Media-Stars, warum er an diesem Reality-Format eigentlich teilnimmt. Doch einem Video zufolge hat sich Tim einen Einzug ins Camp wohl schon lange vorgestellt!

Während seiner Abwesenheit kümmert sich Mutter Christina um den Instagram-Account des Influencers. Und die teilt nun als Antwort auf diese Frage einen kurzen Clip ihres Sohnes. In diesem spielt Tim, zum Dreh-Zeitpunkt etwa 17 Jahre alt, das legendäre Intro von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" nach und schlüpft währenddessen in verschiedene Rollen. Er ist unter anderem als der fiktive Charakter Martin Stark in einer Armee-Uniform zu sehen und als eine in Pflanzen vernarrte Birgit Grünsucht. "Noch Fragen?" und ein lachendes Emoji kommentiert Christina das Erinnerungsstück.

Vor seinem Einzug ins Camp entschied sich Tim, sich eine Erinnerung unter der Haut verewigen zu lassen. "Ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen. Für das Dschungelcamp", verriet der "Gönn dir"-Interpret im Netz. Seither ziert den Unterarm des Social-Media-Stars ein kleiner Koala.

RTL / Stefan Thoyah Die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Thoyah Twenty4tim im Dschungelcamp, 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4Tims neues Tattoo

