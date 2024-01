Neuer Rekord: Das gab es beim Dschungelcamp noch nie!

Wer hätte das gedacht! Im Dschungelcamp geht es in der Jubiläumsstaffel drunter und drüber. Wie auch in den vergangenen 20 Jahren müssen sich die Kandidaten in verschiedenen Prüfungen den australischen Spinnen, Schlangen und Delikatessen stellen und dabei Sterne sammeln. Doch das haben zwei in diesem Jahr wohl noch nicht richtig verstanden: Kim Virginia (28) und Leyla Lahouar (27) stellen einen neuen Dschungelrekord auf!

Bereits an Tag drei musste die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ihre erste Prüfung nach nur wenigen Sekunden abbrechen. Eine nächste Prüfung meisterte sie zwar, doch die darauffolgende musste erneut vorzeitig beendet werden. Kim Virginia legte noch eine Schippe drauf und beendete ihre Prüfung an Tag sechs ebenfalls mit den magischen Worten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Damit sind es insgesamt drei abgebrochene Dschungelprüfungen innerhalb der ersten sechs Tage – das gab es bisher noch nie!

Zu Beginn zeigte sich die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit in der "Bäh-Tonmischer"-Challenge von ihrer starken Seite. Doch der Mischer, in dem sie angeschnallt lag, füllte sich statt mit Beton mit 140.000 Krabbeltierchen. Irgendwann wurde es Kim zu viel, sie zog die Reißleine und die bis dato gesammelten Sterne gingen verloren.

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

