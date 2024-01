Nicht heute! Wann fliegt der erste Dschungelcamper raus?

Alle Plätze am Lagerfeuer bleiben weiterhin belegt! Nun bewohnen die Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel den australischen Busch schon seit einer ganzen Woche. In den vergangenen Jahren hieß das, von einer Person Abschied zu nehmen. Doch aufgrund des freiwilligen Austritts von Cora Schumacher (47) könnte es doch dieses Mal etwas anders aussehen, oder? Nun stellt sich die große Frage: Wann steht der erste offizielle Dschungel-Exit an?

Kein Grund zu Sorge: Die Crew werde noch einen Tag länger zusammen vorm Lagerfeuer hocken, heißt es laut RTL. Auch ein Nachrücker, der die Stelle von der ehemaligen Rennfahrerin einnimmt, stehe nicht auf dem Plan. "Der erste Star wird erst am Samstagabend rausgewählt und nicht – wie es in den letzten Jahren oft der Fall gewesen ist – am Freitag", verrät der Sender.

Das heißt also, die Stars haben noch einen Tag mehr, um den Zuschauern zu zeigen, was in ihnen steckt und sich im Kampf gegen Spinnen und Schlangen zu beweisen. Doch wer wird das Camp wohl als erstes verlassen? Stimmt in der Umfrage ab!

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

