Alle Infos zu Cora Schumachers frühem Dschungelcamp-Aus!

Cora Schumacher (47) hat die Reißleine gezogen. Die TV-Bekanntheit nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil. Aber schon vorher war sie gesundheitlich angeschlagen und hatte sich noch nicht vollständig von einer Covid-Erkrankung erholt. Sie verließ daher am dritten Tag die Show freiwillig. Promiflash sprach danach mit der Ex von Ralf Schumacher (48): "Wir haben mit allen Mitteln versucht, das in den Griff zu kriegen und die Entscheidung ist mir bei Weitem nicht leicht gefallen, aber es nützt doch nichts, wenn ich nur zu 30, 40 Prozent belastbar bin", meinte Cora.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de