"Traumschiff"-Hammer: Neue Folgen mit Silbereisen in Planung

Florian Silbereisen (42) sticht wieder mit der MS Amadea in See! Seit 2019 steht der Schlagerstar in der Rolle des Kapitäns Max Parger in der beliebten Filmreihe Das Traumschiff vor der Kamera. In der Neujahrsfolge ging es an Bord sogar ziemlich heiß her. Der Schiffsführer verschwand in einer Szene mit seinem Flirt in der Kabine – es folgte offenbar Sex. Florians Fans waren davon total begeistert. Er wird sich auch schon bald in neue Abenteuer begeben: Zwei weitere "Traumschiff"-Filme sind geplant!

Das gibt das ZDF nun offiziell bekannt. Die Dreharbeiten für die Episoden "Argentinien" und "Curaçao" haben sogar schon begonnen und sollen bis Mitte April andauern. Neben Flori sind auch Barbara Wussow (62) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Daniel Morgenroth als Staffkapitän Martin Grimm wieder mit dabei. Collien Ulmen-Fernandes (42) spielt die Schiffssärztin Dr. Jessica Delgado und teilte bereits Fotos der Dreharbeiten. "Allerhärteste Arbeitsbedingungen auf Aruba", scherzte sie unter einem Instagram-Bild, das sie mit einem Getränk in der Hand am Strand zeigt.

In den vergangenen Wochen und Monaten war "Das Traumschiff" immer wieder kritisiert worden – unter anderem von seinen eigenen Darstellern. Daniel Morgenroth hatte sich gegenüber Bunte zum Beispiel ziemlich darüber aufgeregt, dass Gastrollen vermehrt mit Social-Media-Stars und Co. besetzt werden: "Da hört der Spaß wirklich auf! Diese Person, dieser Influencer, der das Geld nicht braucht, nimmt nämlich einer Schauspielerin oder einem Schauspieler die Arbeit weg – und macht obendrein das Produkt viel schlechter."

ZDF/Dirk Bartling Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen beim "Traumschiff"

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2024 auf Aruba

Dirk Bartling / ZDF Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

