Travis Barker wird für die XXL-Lippen von Alabama kritisiert

Hat sie nachgeholfen? Alabama Barker (18) ist die Tochter von Travis Barker (48) und seiner Ex-Frau Shanna Moakler (48). Vor allem zu dem berühmten Musiker hat der Promi-Sprössling ein gutes Verhältnis: Erst kürzlich ließ sich das Vater-Tochter-Duo gemeinsam tätowieren. Doch Fans vermuten nun, dass die Influencerin nicht nur durch Tattoos ihren Körper verschönern ließ: Böse Zungen behaupten, Alabama ließ sich die Lippen aufspritzen und kritisieren Vater Travis!

Ein TikTok-Clip der 18-Jährigen stößt die Debatte auf Reddit an. In dem Video, das Alabama in einem Pyjama zeigt, wirken ihre Lippen ungewöhnlich voluminös. "Ist Ms. Mädchen nicht erst vor ein paar Tagen 18 geworden. Sie ist kurz davor, verpfuscht zu werden, warte nur ab", startet ein Reddit-Nutzer die Diskussion. "Diese Lippen sind ein Albtraum! Ihre beiden Eltern haben sie im Stich gelassen", äußert sich ein bestürzter User. "Travis ist ein Angeber und ein abwesender Elternteil, genau wie die meisten anderen dieser reichen, berühmten Eltern", schimpft ein anderer.

Auf die finanzielle Zuwendung ihres Vaters kann sich Alabama immerhin verlassen. Zu Weihnachten überraschte der Schlagzeuger seine beiden ältesten Kinder mit einem großzügigen Geschenk: Travis ließ für seine Kids gleich zwei luxuriöse Geländewagen springen! Auf Instagram präsentierte Alabama stolz ihren Mercedes-Geländewagen. "Ich liebe dich", kommentierte sie den Clip.

Getty Images Travis und Alabama Luella Barker im Juni 2022

TikTok / alabamabarker Alabama Barker, Influencerin

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama und Landon

