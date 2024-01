Warum bleibt Prinzessin Kates Diagnose weiterhin geheim?

Was hat es damit auf sich? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Prinzessin Kate (42) sich einer OP am Bauch unterziehen musste. Nur wenige Stunden danach macht der Palast öffentlich, dass auch König Charles (75) demnächst an der Prostata operiert wird. Während es zum Eingriff des Königs ein ausführliches Statement gab, wird Kates Erkrankung mit Diskretion behandelt. Aber warum hält Kate sich bedeckt?

Ein Insider erklärt gegenüber People, dass sich das britische Volk große Sorgen um Kate macht und die Zurückhaltung des Palastes diese Sorge weiter schüre. Der Umgang mit Charles' Gesundheit sei klüger gewesen: "Es war vernünftig, offener damit umzugehen, da die Leute sonst das Schlimmste hätten annehmen können." Nach wie vor ist nicht bekannt, was Kate eigentlich hat. Der Palast betont in einem Statement, dass die Dreifachmama das auch nicht öffentlich machen möchte: "Die Prinzessin von Wales ist sich des Interesses bewusst, dass diese Entscheidung hervorruft." Ihre "persönlichen medizinischen Informationen" seien aber weiterhin Privatsache.

Ein weiterer Grund für Kates Zurückhaltung sollen ihre drei Kinder sein. Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) sollen während ihrer OP in der Schule gewesen sein. Weiter heißt es vom Palast: "Sie hofft, dass die Öffentlichkeit Verständnis für ihren Wunsch hat, für ihre Kinder so viel Normalität wie möglich zu bewahren."

Getty Images König Charles III. an seinem 75. Geburtstag

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

