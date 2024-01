Prinz William will seine Kids nicht der Nanny überlassen!

Selbst ist der Mann! Prinz William (41) ist trotz royaler Verpflichtungen für seinen Nachwuchs da. Die Familie soll im Alltag wenig auf die Unterstützung von Dienstleistenden zurückgreifen. Aber wer verrichtet nun die Aufgaben von Prinzessin Kate (42), während sie gesund wird? Nicht die Nanny, wenn es nach dem zukünftigen König geht. William will sich während Kates Genesung einfach selbst um die Kids kümmern!

"Sie sind eben ein modernes Königspaar", betont Adelsexperte Robert Hardman im Gespräch mit People. Er erklärt: "In der Vergangenheit hätte es mehr Delegation gegeben. Aber er will nicht alles dem Kindermädchen überlassen." Der Thronfolger macht wohl seine eigenen Regeln. William werde sich nun also vermehrt um die Kleinen kümmern und beim Schulweg unterstützen, bis Kate wieder fit genug sei. Dafür hat er angeblich seinen Terminkalender bis Ostern freigemacht.

Vieles von dem, was das Paar im Umgang mit den Kindern tut, ziele darauf ab, ihr Leben zu normalisieren. "Sie sollen nicht das Gefühl bekommen, sie befänden sich in einem besonderen goldenen Käfig", erzählt der Autor. Die richtige Erziehung seiner Kinder, besonders die des zukünftigen Thronfolgers Prinz George (10), soll William als seine wichtigste Aufgabe ansehen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

Getty Images Die royale Nanny Maria Borrallo spricht mit Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz William und sein Sohn Louis

