Mal nicht Taylor: Sie grüßte Travis Kelce mit Herz-Zeichen!

Nicht alles hat bei Travis Kelce (34) mit Taylor Swift (34) zu tun. Der Footballstar und die Sängerin sind seit einigen Monaten ein Liebespaar. Inzwischen soll es zwischen den Turteltauben sogar richtig ernst sein: Offenbar wollen sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Denn an Silvester soll der Sportler der Musikerin die Frage aller Fragen gestellt haben. Dennoch beziehen sich Travis' Gesten nicht immer auf Taytay!

Am Montag spielten die Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills. Und dem Tight End gelang ein fulminanter Touchdown. Danach formte Travis mit seinen Händen überglücklich ein Herz. Doch, sorry Swifties – dieses war nicht für seine Freundin bestimmt, sondern für die wütenden Fans der Bills. "Wurde es ein wenig respektlos? Tausend Prozent. [...] Wurde es ein wenig übertrieben? Tausend Prozent", berichtete der 34-Jährige in seinem Podcast "New Heights".

Taylor ließ sich das Match selbstverständlich nicht entgehen und feuerte ihren Schatz von der Tribüne aus an. Jemand stahl ihr dabei allerdings mächtig die Show: Travis' älterer Bruder Jason Kelce (36) präsentierte sich nämlich oben ohne auf den Rängen. Seine witzige Aktion ging im Netz direkt viral.

