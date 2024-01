Nach Dschungel-Exit: Cora Schumacher schießt gegen Djamila!

Sie spricht Klartext. Im diesjährigen Dschungelcamp kämpfte Cora Schumacher (47) um die begehrte Krone – jedoch war ihr Auftritt nicht von langer Dauer. Bereits nach wenigen Tage zog sie freiwillig aufgrund gesundheitlicher Probleme aus dem australischen Busch aus. Dass die Ex von Ralf Schumacher (48) daraufhin nicht ihre Freundin Djamila Rowe (56) informiert hatte, verärgerte diese deutlich. Seit dem Exit der Blondine soll deshalb Funkstille zwischen den beiden herrschen. Nun meldet sich Cora zu Wort – und wettert heftig gegen Djamila!

"Entschuldige bitte, dass ich mit anderen Dingen beschäftigt war", beginnt die 47-Jährige in ihrer Instagram-Story und spricht damit ihre angeblich so gute Freundin Djamila direkt an – denn diese habe sie inzwischen auf Social-Media blockiert. Dabei macht sie sichtlich genervt auch eine Sache ganz deutlich: "Punkt Nummer Eins, sind wir nie so innig befreundet gewesen, wie du das gerade [...] sehr medienwirksam verkaufst." Laut Cora sei all die Kritik an ihrer Person lediglich eine Masche der amtierenden Dschungelkönigin, "um [damit weiterhin] im Gespräch" zu bleiben.

Zuvor sprach Djamila zur Genüge über den Exit ihrer angeblichen Freundin und verriet da auch, was sie als möglichen Grund für diesen sieht. "Sie hat vielleicht gegen einen Verschwiegenheitsvertrag verstoßen – das kann teuer werden. Wahrscheinlich ist Post vom Anwalt gekommen, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr erzählen darf", erklärte die Noch-Dschungelkönigin gegenüber Bild.

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Juli 2023

