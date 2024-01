Rote Verfärbungen: Was ist mit Twenty4tims Fingernägeln los?

Im Dschungelcamp kämpft Twenty4tim (23) um die heiß begehrte Krone. Der Weg bis dahin ist jedoch kein einfacher. Das musste auch der Influencer bereits feststellen. Denn vor Beginn des Abenteuers hatte der sich noch einmal richtig dschungeltauglich machen lassen. Sein Beauty-Programm enthielt da neben einem Tattoo auch giftgrüne Fingernägel. Bereits nach kurzer Zeit musste er sich von Letzteren jedoch verabschieden. Seither sorgen sich seine Fans um seine rot unterlaufenen Nägel: Gibt es Grund zur Sorge um Tim?

Mit RTL spricht Tims Mutter und Dschungel-Begleiterin Tina Kampmann über die beunruhigenden Aufnahmen und berichtet, sie habe bereits bei seiner Nageldesignerin nachgehakt. "Sie kann sich nur vorstellen, dass Tim vielleicht Henna auf die Nägel gemacht hat, das wäre ihre einzige Erklärung", berichtet sie. Auch wenn nicht ganz sicher ist, ob sich die Verfärbungen tatsächlich durch die Henna-Creme des 23-Jährigen gebildet haben, scheint es nicht abwegig zu sein. Schließlich ist es einer der Luxusartikel, die der "Bling Bling"-Interpret mit in den Dschungel genommen hatte.

Was genau zu Tims rot unterlaufenen Nägel geführt hat, zeigt sich wohl erst nach seinem Exit. Jedoch wird dieser sicherlich noch etwas dauern. Denn zuletzt stellte der Kölner erneut seinen Entertainment-Faktor im Dschungelcamp unter Beweis. "Wie Tim gestikuliert, ist so witzig", schrieb ein begeisterter Zuschauer auf X zur Prüfung am Freitagabend.

Anzeige

Stefan Thoyah Twenty4tims Nägel im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp

Anzeige

Stefan Thoyah Mike Heiter, Kim Virginia und Twenty4tim im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de