Skiurlaub à la Kardashian: So cool sehen die Schwestern aus!

Bei den Kardashians hat die Skisaison offiziell begonnen! Kim Kardashian (43) zeigte bereits vergangenes Weihnachten, wie sehr sie den Winter liebt. Mit unzähligen verschneiten Tannenbäumen hatte sie ihr Zuhause in ein Winterwunderland verwandelt. Auch die Schwestern des Realitystars finden scheinbar Gefallen an der kalten Zeit. Immer wieder sieht man sie in coolen Winter-Outfits. Beim Skifahren in Aspen beweisen Khloé (39), Kendall (28) und Kim jetzt erneut, wie gut man auch im Winter aussehen kann.

Auf den Bildern, die Hola! veröffentlichte, zeigten sich die Schwestern stilsicher. Die Skims-Designerin glänzte in einem klassisch schwarzen Chanel-Skianzug und einem warmen Rollkragenpullover. Ihre jüngere Schwester Khloé entschied sich für einen Oversize-Look von Balenciaga und einem Skihelm mit süßen Katzenohren. Das Supermodel Kendall zeigte sich sportlich mit einer silbernen Skijacke, dunkler Schutzbrille und coolem Snowboard mit Himmelmotiv.

Kylie Jenner (26) und Kourtney Kardashian (44) nahmen scheinbar nicht an dem Girlstrip in Colorado teil. Auch von den zahlreichen Kindern der Kardashian-Schwestern fehlte jede Spur. Mit diesen waren die TV-Stars jedoch bereits zum Jahreswechsel im Skiurlaub. "Es war das erste Mal, dass True (5) auf Skiern stand und sie hat es geliebt! Ich bin so stolz auf sie und ihre Cousins", hatte Khloé auf Instagram geschwärmt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Flur

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian True Thompson und ihre Cousins in Utah 2023

