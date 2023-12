Übertrieben? Kim Kardashian hat Dutzende Tannenbäume im Haus

Ist Kim Kardashian (43) mit ihrer Weinachtsdeko übers Ziel hinausgeschossen? Die Reality-TV-Persönlichkeit ist eigentlich für ihren minimalistischen Einrichtungsstil bekannt. Bunte Farben oder ausgefallene Möbel sucht man bei ihr zu Hause fast vergebens. Das Motto "weniger ist mehr" scheint bei ihr allerdings nicht für Deko zu gelten. An Halloween zeigt die Unternehmerin zum Beispiel immer wieder ihre aufwendig gestalteten Innen- und Außeninstallationen. An Weihnachten legt sie nun offenbar noch mal einen drauf: Kim hat Dutzende Tannenbäume zu Hause!

In ihrer Instagram-Story führt die vierfache Mutter durch ihren Wohnbereich, den zunächst nur ein großer weißer Tannenbaum ziert. Von dort aus kann man jedoch auf die aufwendig beleuchtete Außenanlage schauen. Allein aus dem Badezimmer heraus sind knapp zehn Tannenbäume zu erkennen. Danach zeigt Kim ihren Flur, der mittlerweile eher einem Wald ähnelt. In dem meterlangen Gang stehen links und rechts unzählige weiß angesprühte Weihnachtsbäume in allen Größen.

Auch in den Kinderzimmern scheint es nicht an Nadelbäumen zu mangeln. Vor wenigen Tagen hatte Kim bereits gezeigt, dass allein im Zimmer ihrer ältesten Tochter North (10) fünf Tannenbäume stehen. Das kam bei vielen Menschen jedoch gar nicht gut an. "Vielleicht sollte North ihre Mutter fragen, ob sie einige dieser Weihnachtsbäume und Geschenke an Kinder geben kann, die nichts haben", ärgerte sich nur einer von vielen Usern auf X.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Flur

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Badezimmer im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Flur im Dezember 2023

Instagram-Story / kimkardashian North Wests Weihnachtsdekoration, 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Wohnzimmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de