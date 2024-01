Wieder nur Reis und Bohnen: Dschungel-Trio verkackt Prüfung

Auf ein Neues. Im Dschungelcamp müssen sich die Camper zwischen Krabbeltierchen und Streitgkeiten auch in der täglichen Sternejadt beweisen. Nach der fulminanten Ausbeute vom Vortag stellt sich erneut ein Trio der Herausforderung. Die Zuschauer wählten erneut Kim (28) in die Prüfung – jedoch muss sie die Challenge nicht alleine antreten. Gemeinsam mit Mike (31) und Twenty4tim (23) begibt sie sich geradewegs zu Sonja (55) und Jan (40): Doch wird die Dschungelprüfung kein Erfolgserlebnis.

Beim "Großen Preis von Murwillumbah" muss jeder von ihnen auf einen Sinn verzichten: Kim ist die blinde Fahrerin, Mike ihr tauber Beifahrer und Tim der stumme Wegweiser. Doch weist die wilde Fahrt in Richtung elf Sterne bereits zu Beginn ein Problem auf: "Oh Gott, wie geht das, ich habe keinen Führerschein", ruft ausgerechnet Kim. Die fehlende Straßenerfahrung des Realitysternchens macht sich deutlich bemerkbar. Während die Kommunikation zwischen Tim und Mike kaum besser laufen könnte, bleibt das Auto immer wieder stecken. Das Fazit: Nach sieben gesammelten Sternen können die Stars die Ziellinie nicht in der vorgegebenen Zeit überqueren und kehren deshalb ohne Sterne ins Camp zurück.

Ob die Pleite der Dschungelprüfung schon abzusehen war, ist zwar ungewiss, jedoch herrschten bereits im Voraus schlechte Schwingungen zwischen zwei Prüflingen. Bei den Verflossenen Mike und Kim waren bereits die Fetzen geflogen, bevor die Challenge überhaupt begann. "Ich möchte mit dir, als Mensch nichts mehr zu tun haben", ließ der Reality-Hottie die Mannheimerin wissen.

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Stefan Thoyah Mike Heiter, Kim Virginia und Twenty4tim im Dschungelcamp

Stefan Thoyah Mike Heiter, Kim Virginia und Twenty4tim im Dschungelcamp

