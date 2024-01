Wissen Prinzessin Kates Kinder von ihrem Gesundheitszustand?

Sind die Mini-Royals im Bilde? In den vergangenen Tagen sorgten sich die Royal-Fans um Prinzessin Kate (42). Denn der britische Königspalast gab bekannt, dass Prinz Williams (41) Ehefrau sich einer Operation am Bauch unterziehen musste. Aktuell erholt sie sich in der privaten Klinik und soll in einigen Tagen wieder nach Hause dürfen. Ob Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) ihre Mama bereits besuchen konnten, ist nicht bekannt, aber nicht unwahrscheinlich. Doch wie viel wissen Kates Kids ohnehin?

Wie ein Insider nun gegenüber OK! Magazin berichtet, soll Kate ihren Nachwuchs in alles eingeweiht haben. "Die Kinder wissen über Kates derzeitigen Zustand Bescheid", erklärt die Quelle. Demnach wussten George, Charlotte und Louis auch, dass ihre Mutter sich einer Operation am Bauch unterziehen musste. Bis die 42-Jährige wieder heimkehrt, soll die Familie dafür sorgen, dass sich die drei nicht zu sehr um sie sorgen. "Sie sind eine sehr eingeschworene Familie und werden das gemeinsam durchstehen", gibt der Informant weiter preis.

Warum genau Kate operiert werden musste, ist nicht klar und vermutlich wird sich das auch nicht ändern. Denn die genaue Diagnose der Prinzessin soll auf ihren eigenen Wunsch geheim bleiben. Ihre "persönlichen medizinischen Informationen" seien ihre Privatsache, wie der Palast erklärte.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Ascot, 2023

Getty Images Herzogin Kate mit ihren Kindern im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Kate bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Mai 2023

