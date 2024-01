"Cringe": Die Dschungelcamper führen einen TikTok-Tanz auf!

Sie zeigen ihren vollen Einsatz! Im Dschungelcamp gibt es nicht immer nur Action für die Bewohner – die abenteuerlustigen Realitystars müssen auch die Stunden zwischen den Prüfungen überbrücken, damit keine Langeweile aufkommt. So vertreibt sich Lucy Diakovska (47) beispielsweise die Zeit mit dem Schrubben des Camps. Jetzt haben die Bewohner eine weitere Beschäftigung gefunden: Twenty4tim (23), Sarah Kern (55) und Lucy führen eine Choreografie samt Gesangsperformance auf!

Um die Langeweile im Camp zu bekämpfen, tanzt das Trio und singt dabei frohen Mutes: "Du, ja, du! Schau uns zu, wir tanzen für die Krone. Hol den Stern oder bleib bei Reis und einer Bohne!" Und der einstudierte Tanz gefällt dabei vor allem einem Teilnehmer besonders gut. "Man hat gemerkt, die haben sich was ausgedacht. Die haben sich hingestellt und einfach gemacht. Und das funktionierte!", schwärmt Heinz Hoenig (72) begeistert und klatscht Beifall für die drei.

Den Fans hingegen gefällt die Performance eher weniger gut. "Ich cringe so hart!", lacht ein Zuschauer auf X und ein weiterer merkt an: "Jetzt drehen sie durch!" Ein Nutzer hingegen vergleicht das Trio mit Lucys ehemaliger Girlgroup und schreibt amüsiert: "Ich hatte die No Angels anders in Erinnerung!"

