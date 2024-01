Dank Madonna: Amy Schumer feiert Überraschungsauftritt

Aktuell befindet sich Madonna (65) auf ihrer großen "The Celebration Tour". Dabei tourt die Musikerin quer durch die Welt. Während ihrer Konzerte holt die "Back That Up to the Beat"-Sängerin regelmäßig Stargäste zur Unterstützung auf die Bühne. Auch bei ihrem Konzert in New York City durften sich die Fans erneut über einen Promi freuen. Madonna holte Amy Schumer (42) zu sich auf die Bühne!

Ausgestattet mit Score-Karten kam die Schauspielerin für den Song "Vogue" auf die Bühne. Lächelnd nahmen sich die beiden Frauen in den Arm, bevor sie auf den bereitstehenden Stühlen Platz nahmen. Gemeinsam mit Madonna durfte Amy die Performances der Tänzer bewerten. Dabei schien die "I Feel Pretty"-Darstellerin viel Spaß gehabt zu haben. Begeistert jubelte sie denn Tänzern zu, während sie die Karten schwenkte.

Auf einem vorherigen Konzert passierte Madonna ein unangenehmer Versprecher. Bei ihrem Auftritt in Toronto begrüßte sie das Publikum mit "Hallo Boston!". Bei ihren Fans sorgte die "Like a Prayer"-Interpretin damit für ordentlich Unmut.

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Amy Schumer, Komikerin

Getty Images Madonna, Sängerin

