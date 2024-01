Madonna entschuldigt sich für miesen Versprecher auf Tour!

Sie steht zu ihrem Patzer. Seit Mitte Oktober ist Madonna (65) auf großer "The Celebration Tour", die insgesamt 79 Shows in Nordamerika und Europa umfasst. Mit Songs wie "Vogue" legt die Sängerin auf der Bühne einen ikonischen Auftritt nach dem anderen hin. In der letzten Woche spielte der Popstar zwei Abende in der Scotiabank Arena in Toronto – wobei ihr ein peinlicher Versprecher passiert war. Dafür entschuldigt sich Madonna nun.

In einem aktuellen TikTok-Clip meldet sich die 65-Jährige zu Wort. "Seid ihr sauer auf mich, weil ich 'Hallo, Boston!' gesagt habe?", fragt sie ihre Follower bedrückt. Dabei betont Madonna, wie leid ihr der Versprecher tue und dass sie den Unmut ihrer Fans völlig verstehe: "Was ist das denn für ein Scheiß? Das wäre so, als würdet ihr sagen: 'Hey, Lady Gaga (37) spielt heute Abend!'"

Erst vor wenigen Tagen gewährte die Blondine ihrer Fans einen Blick in den Backstage-Bereich ihrer Tournee auf Instagram. Während sie in einem Bild im schwarzen Bustier verführerisch für die Kamera posiert, zeigen mehrere Clips die Musikerin in der Maske. "Vorher, währenddessen und nachher: hinter den Kulissen!", schrieb die Queen of Pop zu der Bilderreihe.

