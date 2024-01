Düstere Extravaganz: Noah Cyrus auf der Pariser Fashion Week

Was für ein Blickfang! Noah Cyrus (24) besuchte vergangenen Donnerstag die Maison Margiela Haut-Couture-Modenschau auf der Pariser Fashion Week. Auf der Margiela-Fashionshow liegt der Fokus in diesem Jahr auf der Körpersprache und dem Ausdruck von Händen. Passend zum Thema posierten die Stars in außergewöhnlichen Kleidern. Neben den Kardashian-Schwestern überzeugte vor allem die kleine Schwester von Miley Cyrus (31) in ihrer Garderobe von Maison Margiela. Noah schreckte vor einem Statement-Look nicht zurück.

Mit ihrem extravaganten Kleid erinnert die 24-Jährige an den Charakter Morticia Addams aus der "Addams Family". Der skurrile Look sticht vor allem durch seine enge, kapuzenartige Haube ins Auge. Durch den hochgeschlossenen Schnitt wird der Blick auf die freigelegten Arme mit ihren zahlreichen Tattoos gelenkt. Ihr schwarzes Make-up und ihre blonden Augenbrauen vervollständigen den düsteren Stil und geben dem Look eine mysteriöse Note. Als Accessoires trug sie nur eine Miniatur-Handtasche mit ihrem funkelnden Verlobungsring.

Die Sängerin ist seit vergangenem Sommer mit dem deutschen Modeschöpfer Pinkus verlobt. Monate vorher postete sie ein süßes Bild, das die beiden beim Knutschen im Auto zeigt. Der Kreativkopf hatte in Noah wohl nicht nur eine Lebenspartnerin, sondern auch seine neue Muse gefunden.

