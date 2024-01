Eine Woche im Dschungel: So viel hat Sarah Kern abgenommen!

Sarah Kern (55) hat eine tagelange Zwangsdiät hinter sich! Die Designerin hatte vor ihrem Exit am Samstagabend über eine Woche im Dschungelcamp um die Krone gekämpft. Aufgrund zahlreicher Pleiten ihrer Mitstreiter bei den Dschungelprüfungen hatte der Speiseplan fast ausschließlich aus Reis und Bohnen bestanden. Kein Wunder, dass sich das jetzt auch auf der Waage bemerkbar macht. Im Promiflash-Interview verrät Sarah kurz nach ihrem Rauswurf, wie viel Kilos bei ihr gepurzelt sind!

Gegenüber Promiflash berichtet das Model nun von den Untersuchungen nach ihrem Dschungelcamp-Auszug. "In diesem Kontext wird man auch auf die Waage gestellt", erklärt Sarah und fügt hinzu: "Ich habe genau 3,5 Kilo verloren. Das hält sich im Rahmen." Die rationierten Speisen konnten der Unternehmerin also nicht allzu viel anhaben.

Auch abseits ihres Gewichtsverlusts gehe es Sarah nach ihrer Zeit am Lagerfeuer gut. "Man wird sofort von Kopf bis Fuß durchgecheckt", gewährt sie einen Blick hinter die Kulissen und freut sich über die Ergebnisse: "Da war alles fresh in Butter. Ich habe noch nicht mal einen Moskitostich, also wirklich hervorragend."

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

RTL Sarah Kern, Dschungelcamp 2024

Getty Images Sarah Kern, Designerin

