Ex-Nanny verrät, wie Prinz Harry und Meghan privat ticken!

Sie klärt auf! Lorren Khumalo war einige Zeit als Nanny bei Prinz Harry (39) und seiner Frau Herzogin Meghan (42) angestellt. Zu dieser Zeit waren die Eheleute noch Mitglieder der königlichen Familie und wohnten im Frogmore Cottage in Windsor. Während der Betreuung des kleinen Archie (4) erlebte Lorren das Herzogspaar aus nächster Nähe. Nun verrät sie, wie Harry und Meghan privat ticken!

Zu Gast in der Sendung "The Breakfast Club with Zenzele Ndebele" erinnert sich Lorren an das erste Zusammentreffen mit den Royals zurück. "Harry trug eine Jeans und ein T-Shirt und lief barfuß, weil es so heiß war. Als ich dort ankam, öffnete er die Arme und sagte: 'Hallo Lorren!' und umarmte mich", schildert sie die Begrüßung. Auch von Meghan sei sie positiv überrascht gewesen. Allgemein seien die beiden ihr gegenüber immer sehr herzlich gewesen. "Ich habe mich so wohlgefühlt, es war nicht so förmlich, wie ich es erwartet hatte, es war ein ganz normales Haus", schwärmt sie von ihrer Zeit bei den Sussexes.

Aktuell sorgen Harry und Meghan wieder für viele Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen besuchte das Ehepaar eine Filmpremiere auf Jamaika. Mehrere Adelsexperten warfen dem Paar vor, Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) damit eins auswischen zu wollen. Diese kamen bei den Jamaikanern in der Vergangenheit eher weniger gut an.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry auf einer Filmpremiere

