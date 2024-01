Meghan und Harry auf Jamaika: Wollen sie die Royals ärgern?

Verfolgen sie etwa geheime Absichten? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sorgen mit ihrem Auftritt auf Jamaika für viel Wirbel. Der karibische Inselstaat will sich aktuell von der Monarchie trennen – und das Paar möchte gerne zurück in den Schoß der Königsfamilie. Eine unpassende Kombination? Laut diesem Adelsexperten gehört das alles zu dem ausgeklügelten Plan von Harry und Meghan!

"Harry und Meghan nutzen Jamaika, wo Kate und William nicht so gut ankamen, eindeutig als Sprungbrett", will Adelsexperte Richard Fitzwilliams laut The Sun wissen. Während Kate und William bei ihrem Besuch vor zwei Jahren mit Protesten empfangen wurden, wird für die Sussexes nun der rote Teppich ausgerollt. Er erklärt: "Sie wollen die königliche Familie daran erinnern, was sie wirklich verloren hat, als sie das Paar als berufstätige Royals abgelehnt hat." Dies sei taktlos, besonders in Anbetracht ihres schlechten Timings.

"Es ist ausgerechnet die Woche, in der sich der König (75) wegen seiner vergrößerten Prostata einem Eingriff unterziehen muss und Prinzessin Kate (42) im Krankenhaus liegt. Die königliche Familie ist im Moment offensichtlich in keiner guten Verfassung", betont Richard. Besonders um Kates Gesundheitszustand soll man sich im Palast aktuell sehr sorgen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Jamaika

Prinzessin Kate und Prinz William auf ihrer Karibik-Rundreise im Jahr 2022

Prinzessin Kate beim Weihnachtsspaziergang 2023

