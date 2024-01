Gisele Bündchens Mutter Vânia (75) ist an Krebs gestorben

Gisele Bündchen (43) macht wohl eine schwere Zeit durch! Auf Social Media zeigte sich das Model in den vergangenen Wochen mehr als gut gelaunt – die Ex-Frau von Tom Brady (46) konnte wieder krasse Jobs an Land ziehen. Zuletzt arbeitete sie mit Harpers Bazaar zusammen und die Schnappschüsse verzauberten ihre Fans. Doch in ihrem Privatleben sieht es wohl ganz anders aus: Denn Gisele muss einen schrecklichen Verlust verkraften.

Laut Daily Mail erlitt die 43-Jährige vor Kurzem einen Schicksalsschlag: Giseles Mutter Vânia Nonnenmacher ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Sechsfachmama habe an Krebs gelitten und ist am Sonntag in einem Krankenhaus in Porto Alegre, Brasilien verstorben. Am Montag sollen sich ihre Liebsten von Vânia in Ruhe verabschieden dürfen, heißt es in dem Bericht. Gisele meldete sich dazu bisher noch nicht.

Wie nahe sich die zwei Frauen standen, präsentierte die in Brasilien geborene Laufstegschönheit stets im Netz mit Bildern. So hatte sie beispielsweise im Jahr 2022 Vânia rührend zum Geburtstag auf Instagram gratuliert und wunderschöne, gemeinsame Fotos gepostet. "Danke, dass du uns immer liebst, inspirierst und lehrst. Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast! Ich liebe dich so sehr!", hatte Gisele dazu geschrieben.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen bei einer Familienfeier 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de