Riesiges Grinsen: Kaley Cuoco teilt süße Fotos ihrer Tochter

Sie genießt ihr Mama-Dasein. Seit ihrer Rolle in The Big Bang Theory zählt Kaley Cuoco (38) zum festen Bestandteil Hollywoods. Doch scheint es nicht nur beruflich bei ihr rundzulaufen. Auch privat hat sie bereits ihr Glück gefunden. Im vergangenen Jahr bekamen sie und ihr Partner Tom Pelphrey (41) erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz gewährt die Schauspielerin seither immer mal wieder Einblicke in ihren Familienalltag. So wie auch jetzt wieder: Kaley teilt einen Grinse-Schnappschuss von Tochter Matilda.

In ihrer Instagram-Story postet die 38-Jährige das Bild ihres neun Monate alten Sprösslings und schreibt dazu: "Wenn deine Tante dir Gucci kauft." Sichtlich gut gelaunt grinst Matilda in die Kamera, während sie sich in einem knallroten Lounge-Ensemble der Luxusmarke präsentiert. Ein anderes Bild zeigt Kaley gemeinsam mit ihrer Kleinen beim Kuscheln auf der Couch. Dabei schmiegt sich der Spross ganz eng an seine berühmte Mama. "Sie kuschelt nie mit mir. Ich bin im Himmel", schreibt der Serienstar zu dem intimen Einblick.

Dass die Neu-Mama seit der Geburt ihres kleinen Rackers kaum glücklicher sein könnte, machte sie erst vor wenigen Wochen deutlich. "Ich habe noch nie so viel gelacht wie in unserem Haus mit diesem Baby. [...] Sie ist sehr lustig", plauderte Kaley damals im Interview mit People aus.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

