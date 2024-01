Wie steht König Harald von Norwegen zu einer Abdankung?

In Rente gehen liegt für ihn in ganz weiter Zukunft. An Silvester schockierte Königin Margrethe von Dänemark (83) mit der Nachricht, dass sie abdanken wird. Den Thron übergab die Royal-Lady an ihren ältesten Sohn Frederik (55). Für viele war dies eine große Überraschung, da sie über 50 Jahre lang als Staatsoberhaupt fungiert hatte. Mit diesem Rücktritt wird sie unter den Monarchen vorerst alleine bleiben. Denn König Harald von Norwegen (86) denkt nicht im Traum ans Aufhören – und das trotz seiner gesundheitlichen Probleme.

Hello! berichtet, dass der 86-Jährige bei einer Veranstaltung einer gemeinnützigen Organisation gefragt wurde, ob er denn ans Zurücktreten denke. "Nein, ich stehe zu dem, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich habe einen Eid auf das Storting [das norwegische Parlament] abgelegt, und der gilt ein Leben lang", lautete Haralds eindeutige Antwort. Seine gesundheitlichen Probleme halten den Mann von Königin Sonja (86) also keinesfalls ab, weiterhin das Staatsoberhaupt Norwegens zu sein.

Bei dem Event erschien Harald in Krücken. In den vergangenen Jahren wurde Harald des Öfteren in eine Klinik eingewiesen. Im Dezember 2022 hatte der zweifache Vater mit einer Infektion zu kämpfen und wurde mit Antibiotika behandelt. Paar Monate später musste er wieder in ein Krankenhaus – zudem erkrankte er zweimal am Coronavirus.

Getty Images König Harald am norwegischen Nationalfeiertag 2023

Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

Getty Images König Harald von Norwegen im Juni 2022

