Hochzeit und Kinder? So sehen Ed Westwicks Zukunftspläne aus

Sie schmieden Pläne! Ed Westwick (36) erlangte mit seiner Rolle des Chuck Bass in der Serie Gossip Girl internationale Berühmtheit. Auch privat scheint der Schauspieler sein Glück bereits gefunden zu haben: Schon seit 2021 wird ihm eine Liebelei mit seiner Kollegin Amy Jackson (31) nachgesagt, die er dann im darauffolgenden Jahr auch öffentlich machte. Nun gibt Ed Einblicke in seine Familienplanung mit Amy!

In einem Interview mit Hello! verrät der Musiker, dass er "hundertprozentig" Kinder haben wolle. Zudem schwärmt er von der Vorstellung einer Hochzeit: "Ich bin in einem wundervollen Haushalt aufgewachsen, in dem meine Mutter und mein Vater verheiratet waren. Meine Eltern haben sich bis zum Schluss heftig geliebt. Ich habe sie und ihre Beziehung vergöttert", erklärt er. Genau das wünsche Ed sich zukünftig auch für sich selbst.

Seine Liebe zu Amy machte der Sänger mit einem süßen, aber versteckten Turtel-Pic öffentlich. Auf Instagram postete er eine Bilderstrecke, auf deren erstem Foto er zunächst alleine auf einer Treppe posierte. Wischte man jedoch ein Bild weiter, stand dort plötzlich Amy neben ihm. Die Schauspielerin legte ihm liebevoll die Hand aufs Gesicht, während er ihr tief in die Augen schaute.

Getty Images Ed Westwick, Schauspieler

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler

Instagram / edwestwick Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler

