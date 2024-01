"Arme Maus": Kim Virginias Schamane kritisiert Mike Heiter

Für Kim Virginia (28) könnte es derzeit wohl besser laufen: Die ständigen Sticheleien gegen ihre Ex-Flamme Mike Heiter (31) trieben den Hottie in die Arme von Leyla Lahouar (27) und auch die restlichen Mitcamper sind genervt von dem Liebes-Drama. Nun versuchte sich die Reality-TV-Darstellerin an einer neuen Taktik und ging einen Schritt auf den gelernten Kfz-Mechatroniker zu – blöd nur, dass der sie einfach ignorierte. Kims Dschungelbegleiter Leon Puppe stärkt ihr den Rücken!

Im RTL-Interview zeigt der Schamane kein Verständnis für das Verhalten von Mike: "Das war ja wirklich nicht so ein Love-Ding, sie wollte einfach höflich mit ihm sprechen, weil sie einfach so unangenehm zu zweit am Lagerfeuer standen." Kim so leiden zu sehen, fällt Leon nicht leicht: "Das war wieder so ein Moment, wo ich mich einfach gern neben sie gesetzt hätte und gesagt hätte: 'Du arme Maus.'" Doch trotz der angespannten Situation ist sich Leon sicher: "Sie ist stark."

Die Influencerin hat mit ihrem aggressiven Auftreten den Bogen wohl überspannt: Im Dschungeltelefon ließ Mike seinen Emotionen freien Lauf. "Gezwungenermaßen, weil ich manchen Menschen Sachen anvertraut habe, hab ich mich komplett nackt gemacht. Ich hatte gar keine Entscheidung mehr, was ich privat lasse und was nicht!", schluchzte der Frauenheld.

Anzeige

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Mike Heiter, im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de