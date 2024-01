Das war's: Für diesen Star ist das Dschungelabenteuer vorbei

Der australische Busch hat wieder einen Mitbewohner weniger! Heute war wieder einiges los im Dschungelcamp: Heinz Hoenig (72), Fabio Knez und Mike Heiter (31) brillierten in der Essensprüfung, David Odonkor (39) schimpfte über die Freizügigkeit der Kandidatinnen und Leyla Lahouar (27) kam davon unberührt Mike erneut näher. Am Ende der Episode heißt es aber natürlich wieder Abschied nehmen. Wer muss das Dschungelcamp heute verlassen?

Die scharfzüngigen Moderatoren Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) überbringen wie immer die spannenden Nachrichten am Lagerfeuer. Am Ende müssen Felix von Jascheroff (41) und David zittern, weil sie die wenigsten Zuschaueranrufe erhalten haben. Am Ende reicht es diesmal nicht für Kicker David. "So ist das Spiel", nimmt der ehemalige Fußballnationalspieler es sportlich.

Die Entscheidung deckt sich jedenfalls nicht mit der Meinung der Promiflash-Leser: Sie stimmten in der Dschungelumfrage mit 43,1 Prozent für Kim Virginia (28) als nächste Kandidatin auf der Abschussliste. Felix landete mit 24,4 Prozent bei den unbeliebten Campern auf Platz zwei.

