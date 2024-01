Fotos weg! Ist zwischen Kyle Richards und Morgan alles aus?

Ist diese Romanze am Ende? Im Liebesleben von Kyle Richards ging es in den vergangenen Monaten heiß her. Bereits seit dem Sommer gibt es Behauptungen, dass die TV-Bekanntheit mit Morgan Wade (29) anbandelt. Die Gerüchteküche wurde noch mehr angeheizt, als das Ehe-Aus der US-Amerikanerin mit Mauricio Umansky bekannt wurde. Doch nun scheint ihre Liebelei schon wieder vorbei zu sein: Morgan löscht alle gemeinsamen Bilder im Netz!

Schaut man sich das Instagram-Profil der Musikerin an, sind keine gemeinsamen Fotos mit Kyle mehr zu finden – zuvor gab es dort Selfies der beiden Frauen. Die plötzliche Abwesenheit der Schnappschüsse irritiert die Fans sehr. Auf X häufen sich deshalb schon die Spekulationen. "Ich habe euch allen gesagt, dass Kyle sie benutzt hat. Jetzt ist sie fertig mit ihr. Morgan hat das wahrscheinlich herausgefunden", deutet ein User sogar böses Blut an.

Was an diesen Gerüchten wohl dran ist? Zuletzt schien es noch, als sei bei Kyle und Morgan alles im Lot. Mitte Januar wurden die zwei sogar gemeinsam im Urlaub erwischt – sie feierten offenbar zusammen den Geburtstag der Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin.

Getty Images Morgan Wade, Sängerin

Getty Images Kyle Richards, TV-Star

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Was denkt ihr ist der Grund für das Löschen der gemeinsamen Bilder im Netz? Sie haben sich gestritten. Morgan Wade möchte ihr Privatleben schützen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



