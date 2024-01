Nach Gerüchten: Kyle Richards und Morgan gemeinsam im Urlaub

Sie genießen ihre gemeinsame Zeit! Seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche: Kyle Richards soll mit der Musikerin Morgan Wade (29) zusammen sein. Bisher bestreitet die Reality-TV-Darstellerin die Spekulationen jedoch – sie und die "Fall In Love With Me"-Interpretin seien lediglich sehr gute Freundinnen. Nun wurden die beiden gemeinsam im Urlaub erwischt. Kyle feierte zusammen mit Morgan ihren Geburtstag in Mexiko!

Die Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die beiden gemeinsam mit zwei weiteren Freundinnen am Strand. Die Clique lässt es sich in der beliebten Urlaubsregion so richtig gut gehen. Angeregt unterhalten sich die Frauen miteinander, während sie auf den Liegen sitzen und von einer großen Obstplatte naschen. In einem schwarzen, knappen Bikini präsentiert Kyle zudem ihren durchtrainierten Körper.

In einer Folge von The Real Housewives of Beverly Hills hatte Kyle deutlich gemacht, wie viel ihr die Freundschaft mit Morgan bedeutet. "Meine Beziehung zu Morgan ist ganz anders als die zu meinen anderen Freunden", hatte sie geschwärmt.

Getty Images Kyle Richards, Reality-TV-Star

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im April 2023

Getty Images Kyle Richards, TV-Bekanntheit

