Geist namens Beauty: Spukt es in Julia Fox' neuem Haus?

Julia Fox (33) hat eine paranormale Mitbewohnerin! Die Ex von Kanye West (46) ist ein echtes Phänomen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ihre Memoiren "Down the Drain", in denen sie von ihrem bewegten Leben berichtet. Das Buch handelt von ihrer schwierigen Kindheit, Partyexzessen und ihrer Arbeit als Domina. Langweilig wird es bei der Fashion-Ikone scheinbar nie! Auch jetzt sorgt sie wieder für eine Überraschung: Julia soll mit einem Geist zusammenwohnen!

Die alleinerziehende Mutter ist gerade in ein neues Haus gezogen. Die Auswahl ihres Zuhauses scheint jedoch kein Zufall gewesen zu sein, denn ein Geist soll die Schauspielerin angelockt haben. "Ich war von dem Haus wie magisch angezogen. Als ich es dann kaufte, fand ich einen Schrein für den Geist, der dort lebt", berichtete sie gegenüber Vulture. Das übernatürliche Wesen sei jedoch freundlich. "Sie hat bei uns zu Hause das Sagen und heißt Beauty", erzählte das Model.

Vorher lebte die Künstlerin in einem kleinen, unscheinbaren Apartment, das sie auf TikTok präsentiert hatte. Ihre Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert: "Es ist so erfrischend, wie echt und bodenständig du bist. Du veränderst die Welt, Julia!"

Anzeige

Getty Images Julia Fox und Kanye West, 2022

Anzeige

Getty Images Julia Fox, November 2022

Anzeige

Getty Images Julia Fox mit ihrem Sohn 2022 in Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de