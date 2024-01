Viel Stress und schwanger: Geht es Samira Yavuz' Baby gut?

Samira (30) Yavuz gibt ein Schwangerschaftsupdate. Anfang des Jahres machten die frühere Kosmetikerin und ihr Bachelor in Paradise-Partner Serkan (30) öffentlich, dass sie wieder Eltern werden. Wie lange es bis zur Geburt dauert, wollen die beiden nicht verraten. Auch mit weiteren Details hält sich das Ehepaar bislang ziemlich zurück. Vielmehr gibt es Einblicke in seinen aktuell ziemlich stressigen Alltag. Doch nun plaudert Samira ein paar Details aus!

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass es ihrem Nachwuchs gut gehe. Da bei ihr gerade viel los ist, hatte sie sich schließlich Sorgen gemacht – denn Samira und ihre Familie stecken mitten in einem Umzug: "Deswegen war ich auch extra beim Gynäkologen nach dem ganzen Stress. Leider hat sich die Gesamtsituation, was den stressigen Vibe angeht, nicht geändert, aber ich lebe nach dem Motto: 'Hauptsache, uns geht es gut.'" Den Rest versuche sie nicht nah an sich ranzulassen.

Das Mamasein ist für Samira etwas ganz Besonderes. "Meine ganze Persönlichkeit definiert sich eigentlich nur noch über das Mamadasein, seit Nova da ist", betonte die 30-Jährige. Ihr sei nichts mehr wichtiger: "Meine größten Ängste beziehen sich nicht mehr auf mich und jeder Glücksmoment hat ebenfalls mit ihr zu tun."

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Januar 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Januar 2023

