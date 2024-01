Samira Yavuz möchte Schwangerschaftswoche noch geheimhalten!

Sie möchte es erst einmal für sich behalten. Samira (30) und Serkan Yavuz (30) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Nova Skye Sya vor knapp zwei Jahren erwarten die Sommerhaus der Stars-Gewinner aktuell den zweiten Nachwuchs. Bislang gibt die Beauty nur wenig über ihre Schwangerschaft preis. Gegenüber Promiflash verrät Samira nun, dass das auch erstmal so bleiben soll!

Im exklusiven Promiflash-Interview möchte die 30-Jährige noch nicht damit herausrücken, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich gerade befindet. "Ich bin auf jeden Fall recht weit", erklärt sie wage und macht deutlich: "Ich möchte gar nicht so genau sagen, [in welcher] ich mich befinde." Dadurch wolle Samira den Druck für den errechnete Geburtstermin etwas herausnehmen.

Die frohe Botschaft verkündete ihr Mann Serkan mithilfe eines Social-Media-Clips. Wie geht es dem Paar damit, dass die Babynews nun endlich raus sind? "Wir haben die Schwangerschaft bewusst so lange nicht kommuniziert, sind nun aber sehr froh, unser Wunder mit der Welt zu teilen", betont Samira im Gespräch. Zudem freue sich das Paar, seinen Umzugsprozess zusammen mit der Schwangerschaft im Netz begleiten zu können.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Januar 2024

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de