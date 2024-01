30 Jahre in den USA: Sofia Vergara leidet noch unter Akzent

Sie hat es nicht leicht! Sofia Vergara (51) wurde mit ihrer Rolle als Gloria Delgado in der Sitcom Modern Family berühmt. Mit der bald erscheinenden Netflixserie "Griselda" beginnt für die Schauspielerin nun ein neues Kapitel. In der Dramaserie verkörpert die 51-Jährige die berüchtigte kolumbianische Drogenbaronin Griselda Blanco. Auf diese anspruchsvolle Rolle ist die TV-Moderatorin sehr stolz. Trotzdem fühlt sich Sofia in Hollywood eingeschränkt...

Im Interview mit Los Angeles Times spricht die Darstellerin ganz offen über ihre Unsicherheiten. "Ich bin immer auf der Suche nach Rollen, denn es gibt nicht viel, was ich mit meinem Akzent spielen kann", gesteht sie. Weiter erklärt die Beauty: "Ich kann keine Wissenschaftlerin spielen oder in 'Schindlers Liste' mitspielen. Meine Schauspieljobs sind irgendwie begrenzt." Für sie sei es frustrierend: "Ich lebe schon seit über 30 Jahren in den USA und stehe mit Englisch immer noch auf Kriegsfuß."

Sofia lässt sich trotzdem nicht unterkriegen. Die Schauspielerin hat große Ziele: "Ich möchte in einem großen und internationalen Film wie 'Mission: Impossible' oder 'Ocean's Eleven' mitspielen." Darüber würden sich die Fans der Kolumbianerin freuen, denn diese feiern sie für ihre einzigartige Aussprache. "Es ist wirklich bewundernswert, dass sie ihren Akzent immer noch nicht verloren hat. Damit zeigt sie, dass sie ihre Wurzeln und sich selbst kennt und akzeptiert", betonte ein Nutzer auf Instagram.

sofiavergara Einige "Modern Family"-Darsteller, 2023

sofiavergara Jesse Tyler Ferguson und Sofia Vergara, 2023

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

